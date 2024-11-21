Управление трансграничными водами обсудили на COP29

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) было организовано мероприятие на тему "Роль управления трансграничными водными ресурсами с учетом климата в обеспечении прогресса Объединенных Арабских Эмиратов в рамках глобальной устойчивости к изменению климата".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на мероприятии, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов отметил, что одним из глобальных вопросов, обсуждаемых сегодня во всем мире, являются проблемы с водными ресурсами.

Было отмечено, что сокращение водных ресурсов, вызванное изменением климата, создает серьезные проблемы для сельского хозяйства и обеспечения питьевой водой.

"Около 2 миллиардов человек во всем мире лишены доступа к чистой воде. Рост населения, урбанизация, неэффективное водопользование и загрязнение усугубляют нехватку воды. Азербайджан как страна с ограниченными природными водными ресурсами считает приоритетным их устойчивое использование. В этом контексте наша страна предприняла важные шаги по сохранению и эффективному использованию водных ресурсов. Создание Комиссии по эффективному использованию водных ресурсов распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года №1986 и учреждение Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов распоряжением от 2023 года, а также принятие "Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов" являются яркими примерами внимания, которое наша страна уделяет водным вопросам.

Несмотря на то, что мы добились значительных успехов в этом направлении, впереди серьезные вызовы, такие как глобальные изменения климата и растущий спрос на воду. В будущем мы стремимся преодолеть эти вызовы за счет повторного использования воды, внедрения зеленых технологий и регионального сотрудничества. Многие страны, в том числе Азербайджан, сталкиваются с проблемами, связанными с истощением и неравномерным распределением водных ресурсов. Ограниченность и неравномерное распределение водных ресурсов обусловливают совместное управление и скоординированные действия по трансграничным рекам и водоразделам. Это сотрудничество является основой не только для обеспечения устойчивого использования водных ресурсов, но и для разработки совместных решений по борьбе с последствиями изменения климата", - отметил он.

По словам замминистра, около 60% мировых водоемов пересекают границы двух или более стран, и более 150 стран зависят от этих ресурсов. Эти водные ресурсы поддерживают не только повседневные потребности людей, но и такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика и промышленность.

"Водные проблемы, связанные с изменением климата, выдвигают на первый план необходимость сотрудничества между государствами и организациями в глобальном масштабе. Конвенция Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятая в 1992 году, создала важную международно правовую основу для обеспечения устойчивого и эффективного управления трансграничными водными ресурсами.

Для Азербайджана вопрос трансграничных вод является одним из стратегических приоритетов. Наша страна расположена в низовьях крупных трансграничных водоемов, таких как реки Хакаричай, Баргушадчай, Охчучай, Кура и Араз, и воды этих рек впадают в Каспийское море, играя важную роль в социально-экономическом развитии стран региона. На протяжении многих лет река Охчучай подвергалась серьезному загрязнению на территории Армении, что представляет серьезную угрозу экосистеме и водной безопасности всего региона.

Азербайджан придает большое значение совместной деятельности в области управления трансграничными водными ресурсами, основанной на принципах международного права, и с 2000 года является членом Водной конвенции ООН. К сожалению, отсутствие присоединения других стран к Водной конвенции в регионе делает невозможным трансграничное сотрудничество и ограничивает возможности устойчивого управления водными ресурсами.

Это членство имеет стратегическое значение, если принять во внимание вызовы, с которыми сталкивается наша страна в области управления трансграничными водными ресурсами. В частности, в условиях, когда около 70% водных ресурсов Азербайджана формируется из трансграничных рек, возможности сотрудничества, предоставляемые международным правом, очень важны. За справедливое и устойчивое управление трансграничными водами отвечает не только одна страна, но и весь регион. Чтобы добиться этого, мы должны активизировать наши совместные усилия.

То, что мы собрались здесь сегодня, доказывает, что мы готовы действовать вместе, делиться своими знаниями и опытом. Я уверен, что обсуждение, проведенное на этом мероприятии, создаст новые возможности для сотрудничества в области управления трансграничными водами и внесет свой вклад в построение устойчивого будущего для всего региона", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.