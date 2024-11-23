В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена о том, как хромая утка Бербок отказывается финансировать "зеленый переход".

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В Баку идет завершающий этап переговоров о выделении средств на "зеленый переход", и проходят эти переговоры трудно. Почему? Потому что большим, развитым странам очень не хочется финансировать то, на что они пытаются сподвигнуть весь остальной мир. И один из главных виновников этой ситуации - Германия. А теперь подробнее о виновниках:

Глава МИД Германии Анналена Бербок, хоть и хромая утка, как принято называть уходящих с должности политиков, в отличие от своего шефа Шольца до Баку все-таки долетела - но проявила себя так, что лучше б сидела в Берлине тихонечко. Вместо того, чтобы продвигать "зеленую" повестку и пытаться добиться результата, Бербок занималась черт знает чем: например, раздавала интервью и пила чай с Губадом Ибадоглу.

Вряд ли Бербок думала, что беседа с Ибадоглу приблизит мир к решению главной современной проблемы - да и слава богам, судьба мира от Ибадоглу не зависит.

Но весь левак, которым Бербок в Баку занималась, был сделан абсолютно сознательно! Чего это глава МИД Германии уделила внимание вообще всему, кроме экологических вопросов, ради которых она прилетала? Да потому, что еще до поездки она прекрасно знала и понимала, что Германия отказывается брать на себя обязательства по финансированию климатических вопросов. ̶А̶ ̶р̶а̶з̶ ̶т̶а̶к̶ ̶-̶ ̶т̶о̶ ̶ч̶е̶г̶о̶ ̶б̶ы̶,̶ ̶с̶о̶б̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶,̶ ̶Г̶у̶б̶а̶д̶и̶к̶а̶ ̶и̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶о̶в̶е̶д̶а̶т̶ь̶?̶

Соскочила, в общем, Бербок - как и вся Германия. Пройдет еще какое-то количество лет, и Анналену Бербок запомнят как одного из самых провальных министров иностранных дел ФРГ. Может даже и проклянет кто-нибудь - например, кто-то из жителей очередного затопленного немецкого городка. Заслужила, чего уж тут.

В принципе, вся карьера Бербок - это не про достижения, а про скандалы. Про десятки тысяч евро, потраченных на макияж и салоны, про регулярные поездки с жиголо - Бербок тратила на смазливого чувачка несколько тысяч евро за ночь и возила его с собой в том числе в официальные поездки.

Нормально так устроилась, да? "Sağ əlin mənim başıma!" - могла бы крикнуть ей условная Урсула фон дер Ляйен, если бы знала азербайджанский. Свои приключения Бербок устраивала, будучи замужем.

Кстати, о муже. С ним Бербок, кстати, разводится, дело разворачивается прямо сейчас. Ее муж, Даниэль Холефляйш, за 17 лет брака основательно ̶у̶с̶т̶а̶л̶ ̶о̶т̶ ̶п̶о̶х̶о̶д̶о̶в̶ ̶ж̶е̶н̶ы̶ ̶п̶о̶ ̶м̶у̶ж̶и̶к̶а̶м̶ объявил, что "они больше не пара", подав на развод. Бедняга Даниэль рассказывал немецким журналистам, что в начале 2000-х они с Бербок сблизились, так как оба входили в партию "зеленых". "Тогда нас сблизила тема пацифизма, миролюбия, которая была главным смыслом этой партии", - говорил Холефляйш. Прошли годы, и из пацифиста Анналена превратилась в воинствующее полено.

И вот это самое полено абсолютно цинично срывает решения, от которых зависят судьбы миллионов людей во всем мире - ну и времена!