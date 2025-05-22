В Нахчыване увеличат число источников "зеленой" энергии

Нахчыван объявлена зоной "зеленой" энергетики, и в ближайшее время здесь планируется активное расширение числа возобновляемых источников энергии.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, журналистам сообщил директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, Азербайджан становится ведущей страной региона как по количеству "зеленых" энергетических проектов, так и с точки зрения энергоустойчивости:

"Для предотвращения возможного энергетического дефицита в будущем страны региона стремятся укрепить энергетические связи с Азербайджаном. Как известно, Нахчыван объявлен зоной "зеленой" энергетики, и в этом регионе планируется увеличение числа источников возобновляемой энергии.

Турция, как братская страна, играет важную роль в передаче "зеленой" энергии в Европу. В этом контексте совсем неудивительно, что наши иранские коллеги рассматривают возможность получения экологически чистой энергии с помощью плотин на реке Араз. Думаю, в ближайшем будущем Азербайджан получит еще больше предложений от соседних государств по сотрудничеству в сфере "зеленой" энергетики", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Нахчыване готовится концепция по созданию зоны "зеленой" энергии.