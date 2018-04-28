С еще более мощной сетью Azercell поддерживает соревнования «Formula 1»

Вот уже третий год подряд в нашей стране проводятся престижные гонки "Formula 1". Оказывающая высококачественные услуги и бесперебойную связь на всех территорях страны в течение долгих лет, компания Azercell - ведущий мобильный оператор рынка связи Азербайджана - продолжает вносить свой влкад в такого рода широкомасштабные мероприятия. В этом году Azercell представляет высококачественную систему мобильной связи для всех абонентов на стадионах и других территориях, где проходят гонки "Formula 1". Таким образом, компания провела работы по усилению и увеличению технической пропускаемости 42 базовых радио станций 2G, 36 - 3G и 18 - 4G на территориях, где проводятся соревнования "Formula 1". Кроме того, были добавлены 4-ая передающая частота 21 базовым станциям, 3-я и 4-я - 6 станциям, а также 3-я частота еще 2 станциям. Компания также увеличила пропускную способность от 1Gpbs до 2Gbps в арены "Crystall Hall" и установила еще 3 базовые станции на территориях "Crystall Hall" и "Formula 1". В целом, 8 станций, работающих в сетях 2G, 3G и 4G на территории "Crystall Hall", дают возможность каждому пользоваться высокоскоростной связью. Компания Azercell Telecom, а также профессиональные инженера таких партнеров, как Ericsson и Huawei, провели работы по значительному усилению сети. Стоит также отметить, что компания Azercell также подготовила специальную карту контроля по мониторингу сети на территории "Formula 1".

Представившая впервые сеть 4G в стране своим абонентам, а также располагающая самой крупной LTE сетью в стране, компания Azercell всегда отличалась своим высококачественным сервисом во время международных соревнований, проводимых в стране и будет продолжать свою деятельность в этом направлении.

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Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.