Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт

В первом квартале 2018 года азербайджанские компании экспортировали ненефтяной продукции на 356,4 миллиона долларов, что на 35 процентов превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период в структуре экспортируемой ненефтяной продукции больше всего пришлось на электроэнергию (33,9 миллиона долларов), золото (30,9 миллионов долларов), полиэтилена (26,3 миллиона долларов).

Экспорт электроэнергии за отчетный период вырос в 8,6 раза, овощей и фруктов на 45,7 процента, черных металлов и изделий из них на 34,8 процента, химической продукции на 29,5 процента, хлопковой пряжи на 24,8 процента, чая на 12,9 процента, алюминия и изделий из него на четыре процента.

В списке основных импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана в январе-марте 2018 года первое место заняла Россия (98,7 миллионов долларов), Турция (97,6 миллионов долларов), Швейцария (33,8 миллиона долларов), Грузия (31,8 миллиона долларов), Китай (11,9 миллиона долларов).

В марте 2018 года ненефтяной экспорт из Азербайджана составил 115 миллионов долларов. За отчетный период республика больше всего экспортировала электроэнергии (13,6 миллиона долларов), помидоров (9,3 миллиона долларов), очищенного лесного ореха (8,3 миллиона долларов).

В марте крупнейшим импортером азербайджанской ненефтяной продукции стала Турция (32,2 миллиона долларов).