PASHA Bank упростит выдачу кредитов - ПОДРОБНОСТИ

29 апреля 2018 08:33

Продукт Tacir Kart позволит упростить процесс рассмотрения кредитных заявок для клиентов PASHA Bank.

Об этом сообщил в интервью Trend директор департамента банка по работе с малым и средним бизнесом (МСБ) Александр Головко.

"Клиенты, активно использующие безналичные платежи, по сути, дают нам, как финансовому институту, дополнительную возможность управления кредитными рисками. Это, в свою очередь, позволяет нам представить бизнесу наиболее выгодные условия по кредитам и обеспечить быстрый процесс получения займа. Выгода здесь очевидная и обоюдная", - сказал Головко.

Продукт Tacir Kart, по словам директора департамента, позволяет держателю карты также получить кредитную линию со стороны банка. "Кредитную линию могут использовать предприятия, которым необходимо краткосрочное финансирование", - отметил представитель PASHA Bank.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

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