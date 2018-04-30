Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Иран намерен создать совместную с Азербайджаном нефтяную компанию, сказал Trend замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния, передает Day.Az.
Замминистра отметил, что компания будет создани в рамках меморандума "О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море". Документ был подписан 28 марта 2018 года в ходе недавнего визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани.
"Подписанный документ предусматривает создание совместной нефтяной компании, и в настоящее время мы работаем над данным вопросом", - сказал Заманиния, добавив, что соглашение вступит в силу в ближайшие дни.
В то же время, замминистра подчеркнул, что возможный выход США из соглашения по иранской ядерной программе не повлияет на энергетические отношения между Баку и Тегераном. "Текущее соглашение позволяет Ирану продавать нефть и финансировать нефтяные и газовые проекты", - отметил Заманиния.
Как уже сообщало Trend, нефтегазовое соглашение между Ираном и Азербайджаном предусматривает разработку двух блоков в Каспийском море. Среди обсуждаемых блоков, в частности, называется Араз-Алов-Шарг. Его разработка заморожена до достижения соглашения о статусе Каспия между Азербайджаном и Ираном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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