Прибыль Центробанка Азербайджана значительно увеличилась
В 2017 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) увеличил прибыль по сравнению с 2016 годом в 8,7 раза, до 3,5 миллиарда манатов, следует из финансового отчета ЦБА, аудированного PwC.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прибыль ЦБА сформировалась за счет трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) - 3,95 миллиарда манатов, переоценки ценных бумаг - 28,86 миллиона манатов, операций с иностранной валютой - почти четыре миллиона манатов.
Основные расходы монетарного регулятора в прошлом году пришлись на переоценку валютной позиции (204 миллиона манатов), административные и другие операции (64,56 миллиона манатов), процентные расходы (282,13 миллиона манатов), расходы по обесцениванию (42 миллиона манатов).
Активы Центрального банка в отчетный период составили 22,6 миллиарда манатов (сокращение за год на 11 процентов), обязательства - 18,12 миллиарда манатов (сокращение за год на семь процентов).
Общий капитал ЦБА по итогам года составил 4,5 миллиарда манатов (сокращение на 23 процента).
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