Проект Север-Юг ускорит торгово-транспортные связи Азербайджана с Ираном, Россией и Индией

В воскресенье Азербайджан, Россия, Иран и Индия начали тестирование транспортного коридора Север-Юг в рамках спортивного автопробега.

Комментируя данный факт Day.Az, российский эксперт Михаил Семенов заявил, что Азербайджан за счет развития своей железнодорожной инфраструктуры постепенно становится главным транспортным хабом региона, так как по территории страны проходит мегапроект Север-Юг, участие в котором принимает Россия.

По его словам, это событие является своего рода предварительной акцией, сверкой часов перед запуском в эксплуатацию масштабного проекта.

"Полагаю, что данный проект послужит сближению отношений между всеми странами, вовлеченными в него, и усилит роль Азербайджана в южнокавказском направлении. В то же время проект позволит Азербайджану стать связующим звеном между Ираном и Россией. Это выгодный проект, так как содействует ускорению развития торгово-транспортных связей между странами-участницами проекта, наращиванию сотрудничества с крупными странами как Индия и Иран.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Данный транспортный коридор соединит порт Санкт-Петербурга с иранскими портами Бендер-Аббас и Чахбехар в Оманском заливе, через который морская ветка дотягивается до индийского порта Мумбаи. Таким образом, индийские производители товаров, продаваемых в Европе, получают существенную экономию в транспортных издержках, а также снижают время доставки грузов заказчику с 35 до 17 суток, то есть в два раза. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Матанат Насибова