BP подписала новый контракт с SDL Nobel в связи с морскими объектами в Азербайджане

Компания SDL Nobel подписала новый 3-летний контракт с BP.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках этого контракта SDL Nobel будет оказывать услуги по изготовлению металлических конструкций, а также их установке для наземных и морских объектов BP в Азербайджане.

Основанная в 2016 году как местная компания, SDL Nobel стремится к оказанию лучших в своей категории услуг, а также удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе. SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.

"С 2004 года SDL Denholm Limited имела подобный контракт с BP и мы твердо уверены, что дочернее предприятие SDL Nobel последует ее примеру и продолжит успешную реализацию полного спектра деятельности и объема работ", - отметил генеральный директор SDL Nobel Питер Уоддел.

SDL Nobel специализируется на оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочее.

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