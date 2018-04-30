Азербайджанским банкам следует инвестировать в безопасность - ДЕТАЛИ

Банковский рынок в Азербайджане разделился на две категории - одни банки понимают, что в безопасность нужно инвестировать и делают это качественно, другие еще не перешли на этот этап, и поэтому имели место взломы, сказала в интервью Trend директор по управлению рисками Visa по данному региону Лариса Макарова, передает Day.Az.

По ее словам, также необходимо отметить качественное инвестирование и проведение мер обеспечения безопасности.

"Есть такие стандарты безопасности, которые называются PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Это стандарты по обеспечению безопасности хранения, передачи и процессирования данных, принятые для всех платежных систем. К сожалению, есть примеры, когда финансовый институт показывает, что его параметры безопасности соответствуют стандартам, но по факту при взломе данных оказывается, что это не так. То есть нужно не только количество, но и качество. На сегодняшний день бизнес понимает, что в безопасность нужно инвестировать. Очень часто мы сталкивались с тем, что, говоря о бизнесе, подразумевались только бизнес-решения, а безопасность отходила на второй план. Говорили о том, что мошенничество сегодня на очень низком уровне, поэтому нет необходимости инвестировать в безопасность. А сейчас мы уже пришли к тому этапу, что если ты не инвестируешь в безопасность заранее, то потом ты сталкиваешься с очень большими потерями. И сейчас этому уже есть примеры", - отметила Макарова.

Макарова отметила, что Visa готова предоставить и предоставляет целый ряд инструментов для решения подобных проблем.

"Есть целый ряд инструментов, которые мы предлагаем на наших рынках, в том числе и в Азербайджане. Это технологии Visa Advanced Authorization, когда на этапе проведения транзакции в режиме реального времени Visa проводит оценку каждой операции в зависимости от портретной характеристики конкретного держателя карточки. То есть, у нас за весь период действия карточки накапливается история поведенческих характеристик ее держателя - где он совершает покупки, в какие страны ездит, снимает ли наличные - то есть то, что для него характерно. И если операция выходит из этого профиля характерности либо если карточка побывала в торговых точках, которые не хорошо себя зарекомендовали, мы присылаем эту информацию банку в режиме реального времени, и банк автоматически может оценить, что дальше делать - созвониться с клиентом, отменить операцию или сразу ее пропустить", - сказала Макарова.

Кроме того, по ее словам, компания также предлагает различные программы по геолокации и эквайринговой части.

"В зависимости от того, где находится держатель карточки и откуда идет операция, система сравнивает эти данные с местом проведения операции. Например, держатель сам в ОАЭ, а операция идет с Малайзии. В этом случае система это видит и сразу уведомляет эмитента о блокировке карты. Есть также ряд программ по эквайринговой части. Программа устанавливается в банк-эквайер, который получает возможность в режиме реального времени мониторить деятельность своих торговцев, особенно крупных, в частности авиалиний, где уровень мошенничества достаточно высок. Существуют специальные программы, которые также мониторят, из какой страны, по какой карте и с какого адреса проходит операция и все ли соответствует действительности", - отметила Макарова.