Банки Азербайджана будут работать в усиленном режиме - ПРИЧИНА

В связи с проведением очередного Бакинского шопинг-фестиваля по рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана более 48 филиалов и отделений 23 банков с 1 по 31 мая будут работать в усиленном режиме, говорится в понедельник в сообщении Палаты. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Для того, чтобы граждане страны и туристы в период фестиваля смогли свободно и непрерывно пользоваться услугами обмена валют, семь филиалов и отделений банков будут работать 24 часа все дни недели, другие филиалы и отделения будут работать в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

В связи с проведением фестиваля действует специальная мониторинговая группа, состоящая из работников Палаты надзора над финансовыми рынками. По всем возникшим вопросам граждане страны и туристы могут обратиться к сотруднику Палаты.

Координатор: Вусал Гасанов

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Список филиалов и отделений банков, которые будут работать в усиленном режиме в период фестиваля, размещен на официальном сайте Палаты надзора над финансовыми рынками.