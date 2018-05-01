Азербайджан освободил ряд импортного оборудования от таможенных пошлин

Решением кабинета министров Азербайджана импорт оборудования в страну в рамках проектов реконструкции нефтеперерабатывающих заводов с 29 мая освобождается от таможенных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение, подписанное премьер-министром Новрузом Мамедовым 30 апреля, будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Соответствующие изменения внесены в решение "О ставках таможенных пошлин при экспортно-импортных операциях в Азербайджане".

Данное предложение азербайджанской госнефтекомпании SOCAR было согласовано с министерствами финансов, экономики, энергетики и Государственным таможенным комитетом с целью обеспечения долгосрочным энергоснабжением, производства для внутреннего и внешнего рынков конкурентоспособной нефтегазовой и нефтехимической продукции, отвечающей современным стандартам.

Отметим, что модернизация единственного нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане - Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет завершена в начале 2021 года. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до 7,5 миллиона тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

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