В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча

В Баку 17 мая 2018 года пройдет азербайджано-корейская деловая встреча. Об этом сообщает во вторник Агентство по поощрению торговли и инвестиций Кореи (KOTRA), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечает агентство, во встрече будут участвовать представители девяти корейских компаний, занимающихся производством запчастей для автомобилей, офисных кресел, косметических средств, платежных устройств, текстильной продукции, дверей, камер безопасности: Korea Inter Cross, Hanaro Motors, Dawon Chairs, Symedi Phram, Eye Some, Baren Changho, Hanbo Textile, SeeEyes, ATEC T&.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Кореей в 2017 году составил 85,5 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт корейской продукции в Азербайджан.

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