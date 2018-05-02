Программа лояльности для владельцев автомобилей Mercedes-Benz

Генеральное представительство Mercedes-Benz в Азербайджане, компания "АвтоКапитал-Азербайджан", внедряет в дилерской сети программу лояльности для владельцев автомобилей Mercedes-Benz для автомобилей старше 8 лет (производство до 01.01.2011) и предлагает специальные цены на обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.

Программа лояльности "Премиум-Сервис Плюс" предусматривает скидки на оригинальные запасные части до 20%, а также 30% - на услуги при условии обслуживания автомобилей в официальных сервисных станциях Mercedes-Benz в Азербайджане.

Экономьте свое время и деньги вместе с нами!

Получить скидки можно по сети официальных сервисных станций Mercedes-Benz в Азербайджане:

"АвтоСтар Каукасус" - Адрес: пр. Бабека 1145,

Тел.: +994 12 496 51 31.

"Автомобильный Центр Апшерон"- шоссе Баку-Сумгаит 6-й км.

Тел.: + 994 12 347 75 00

Срок акции: с 01.06.2018 по 31.12.2018 года.