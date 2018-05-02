Программа лояльности для владельцев автомобилей Mercedes-Benz
Генеральное представительство Mercedes-Benz в Азербайджане, компания "АвтоКапитал-Азербайджан", внедряет в дилерской сети программу лояльности для владельцев автомобилей Mercedes-Benz для автомобилей старше 8 лет (производство до 01.01.2011) и предлагает специальные цены на обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.
Программа лояльности "Премиум-Сервис Плюс" предусматривает скидки на оригинальные запасные части до 20%, а также 30% - на услуги при условии обслуживания автомобилей в официальных сервисных станциях Mercedes-Benz в Азербайджане.
Экономьте свое время и деньги вместе с нами!
Получить скидки можно по сети официальных сервисных станций Mercedes-Benz в Азербайджане:
"АвтоСтар Каукасус" - Адрес: пр. Бабека 1145,
Тел.: +994 12 496 51 31.
"Автомобильный Центр Апшерон"- шоссе Баку-Сумгаит 6-й км.
Тел.: + 994 12 347 75 00
Срок акции: с 01.06.2018 по 31.12.2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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