Минналогов будет возвращать излишне уплаченные налоги

2 мая 2018 10:53

Минналогов Азербайджана увеличило число предоставляемых электронных услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабмин в связи с этим внес изменения в "Перечень видов электронных услуг".   

Таким образом, впредь представление обращений с целью возврата налогоплательщику излишне уплаченных сумм налога, пеней и штрафа будет осуществляться в электронной форме.  

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