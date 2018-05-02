Минналогов будет возвращать излишне уплаченные налоги
2 мая 2018 10:53 414
Минналогов Азербайджана увеличило число предоставляемых электронных услуг.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабмин в связи с этим внес изменения в "Перечень видов электронных услуг".
Таким образом, впредь представление обращений с целью возврата налогоплательщику излишне уплаченных сумм налога, пеней и штрафа будет осуществляться в электронной форме.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Май 21:30 13 909
-
1 Май 12:22 12 756
-
1 Май 15:56 10 535
-
1 Май 14:21 9 867
-
1 Май 21:15 9 074