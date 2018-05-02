Минналогов будет возвращать излишне уплаченные налоги

Минналогов Азербайджана увеличило число предоставляемых электронных услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабмин в связи с этим внес изменения в "Перечень видов электронных услуг".

Таким образом, впредь представление обращений с целью возврата налогоплательщику излишне уплаченных сумм налога, пеней и штрафа будет осуществляться в электронной форме.

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