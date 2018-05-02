Произведения искусства от S.T. Dupont - ФОТО

Специально для любителей высокого искусства марка S.T. Dupont создала ограниченную серию S.T. Dupont Picasso с выгравированной на черной глади ручек, зажигалок, портсигаров и органайзеров картиной Пабло Пикассо - "Женский портрет в профиль" (1965 г.). Изящные линии, передающие двойственность женского характера, бережно перенесены на натуральный лак и кожу с бриллиантовым покрытием.

ЗАЖИГАЛКА: СИЯЮЩАЯ ГРАВЮРА

На зажигалке работа Пикассо предстает в неожиданном ключе: рисунок появляется на черном фоне, он выгравирован на покрытых натуральным лаком боковых панелях модели Ligne 2, обрамленных деталями из палладия. Дополняет коллекцию модель Slim 7, на которой рисунок также нанесен контрастным белым контуром по черному лаку.

ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ LINE D

С присущим ей творческим подходом компания S.T. Dupont отдает дань искусству письма во всех его формах, предлагая перьевую, шариковую ручку и ручку-роллер, на каждой из которых рисунок выгравирован по колпачку и словно обернут вокруг письменного инструмента. Благодаря этой оригинальной идее трехмерное лицо, разложенное в традициях кубизма на плоские элементы, неожиданно снова обретает объем.

АКСЕССУАРЫ: ИСКУССТВО В НАИВЫСШЕМ ПРОЯВЛЕНИИ

Для коллекционеров S.T. Dupont создал два великолепных набора в шкатулках. Набор для письма состоит из перьевой ручки и элегантного блокнота в обложке из черной кожи с бриллиантовым покрытием. В набор для курения вошли знаковая зажигалка Ligne 2 и портсигар.

Приобщиться к искусству S.T. Dupont можно в следующих бутиках:

- Royal Collection: ул. Ниязи, 5B. Тел.: +994 12 492 76 56;

- Royal Collection: пр. Бюльбюля, 30. Тел.: +994 12 493 40 84;

- Xtravaganza: ул. Зарифы Алиевой, 31А. Тел.: +994 12 493 00 31;

- Xtravaganza: Ganjlik Mall, 1 этаж. Тел.: +994 12 599 15 51.