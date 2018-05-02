Глава Госкомтаможни рассказал о направлениях деятельности структуры

Общая стратегия деятельности Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) направлена на создание в стране привлекательной инвестиционной и торговой среды, сказал в среду председатель ГТК Сафар Мехтиев на проходящей в Баку международной конференции Международной ассоциации авторизованных экономических операторов (AEO).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Таможенные органы Азербайджана, играющие важную роль в защите внутреннего рынка и стимулировании местного производства и экспорта, продолжают совершенствоваться из года в год. Общая стратегия деятельности таможенной службы Азербайджана направлена на создание более привлекательной торгово-инвестиционной среды в стране, путем создания благоприятной возможности для развития торговли в регионе, обеспечения безопасности международной торговой цепи и стимулирования зарубежной экономической деятельности", - сказал Мехтиев.

По словам председателя ГТК, таможенные органы Азербайджана, обладающие совершенной материально-технической и нормативно-правовой базами, самой современной инфраструктурой и информационно-коммуникационными технологиями, постоянно расширяют свои международные связи.

"Государственный таможенный комитет Азербайджана успешно проводит фискальную политику в стране и защищает экономическое благополучие и безопасность. В то же время, будучи правоохранительным органом, ГТК продолжает мероприятия по усилению борьбы с контрабандой и другими правонарушениями", - сказал Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что облегчение торговых процедур приводит к развитию экономики, увеличению экспортного потенциала и усилению международной конкурентоспособности, для чего в свою очередь важно наличие в стране сильного и надежного сотрудничества между таможней и бизнесом.

"С этой точки зрения, применение в стране программы авторизованных экономических операторов и системы "зеленого коридора" являются важнейшими из предпринятых шагов. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция внесет свой вклад в развитие сотрудничества между таможенными органами и бизнес-структурами", - сказал Мехтиев.

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