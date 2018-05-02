При поддержке Nar дан старт Общереспубликанской олимпиаде по информатике

29 апреля 2018 года в Бакинском инженерном университете при поддержке Nar стартовала очередная Общереспубликанская олимпиада по информатике среди студентов вузов. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Фонд Гейдара Алиева, Министерство образования и Институт информационных технологий НАНА.

Отметим, что Олимпиада, посвященная 17 мая - Всемирному дню электросвязи и информационного общества, проводится уже 12-й год. Ее цель - повышение уровня знаний студентов в сфере информатики, программирования, повышение интереса студентов к этой области, а также привлечение победителей к участию в международных олимпиадах.

В этом году регистрацию для участия прошли 62 команды из 25-ти высших учебных заведений, получив тем самым право на участие. Наряду со студентами, обучающимися в столичных вузах, в этом году особый интерес к участию в олимпиаде проявили студенты государственных университетов Гянджи, Мингячевира, Нахчывана, Сумгайыта и Лянкарана, Азербайджанского технологического университета, а также Азербайджанского государственного аграрного университета.

Согласно правилам, лишь одна команда от каждого учебного заведения, показавшая самый высокий результат, получит путевку в финальный этап олимпиады. В финале, 4 сильнейшие команды будут объявлены победителями. Победители будут награждены ценными призами от Nar и BestComp Group. Финальный этап олимпиады пройдет 5 мая в Институте информационных технологий НАНА.

Развитие образования, науки и культуры является одним из приоритетных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar. Более подробную информацию о стратегии КСО оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.