SOCAR оценила стоимость создания нового нефтехимического комплекса в Турции

Азербайджанская госкомпания SOCAR оценивает стоимость строительства нового нефтехимического комплекса в Турции в более чем три миллиарда долларов США. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на главу департамента инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR Вагифа Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы департамента, SOCAR уже приступила к работе по заключению лицензионных соглашений в рамках создания нового комплекса.

"Соглашения с BP и Axens уже подписаны, ведется работа с другими компаниями. Инвестиции в создание комплекса превысят три миллиарда долларов, поэтому мы обратились к правительству Турции с предложением объявить полуостров Алиага "стратегической инвестиционной зоной". Инвестиционное решение по проекту будет принято в середине 2019 года, и признание полуострова Алиага "стратегической инвестзоной" облегчит его принятие. Подобные зоны успешно действуют в Сингапуре", - сказал Алиев.

Глава департамента отметил, что SOCAR продолжает работу над технико-экономическим обоснованием проекта.

"Мы видим себя в качестве стратегического инвестора в Турции. Турция видит нас в качестве стратегического инвестора. 80 процентов всех своих зарубежных инвестиций - это 12,6 миллиарда долларов - SOCAR вложила именно в Турцию. С завершением проектов эта сумма достигнет 19,5 миллиарда долларов. Например, SOCAR инвестирует 100 миллионов долларов каждый год со дня приобретения комплекса Petkim", - сказал Алиев.

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.

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