"Ливерпуль" сыграет против "Реал Мадрида" в финале Лиги Чемпионов УЕФА
3 мая 2018 07:06 144
Английский "Ливерпуль" в выездном матче против итальянской "Ромы" уступил зозяевам поля со счетом 4:2, но вышел в финал турнира. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.
В составе английской команды отличились Садио Мане (9-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (25), у "Ромы" отличились Эдин Джеко (52), Раджа Наингголан (86, 94 - с пенальти), еще один гол в свои ворота забил Джеймс Милнер (15).
Первый матч, который прошел в Англии 24 апреля, завершился победой "Ливерпуля" (5:2). По сумме двух матчей в решающую стадию турнира вышел английский клуб.
Таким образом, в финале Лиги Чемпионов УЕФА сыграют "Реал Мадрид" и "Ливерпуль". Матч состоится 26 мая в Киеве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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