Посол Чехии: Азербайджан добился ощутимых результатов в развитии ненефтяного сектора - ИНТЕРВЬЮ
Азербайджан добился значительных результатов в развитии ненефтяного сектора за последние годы, сказал Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.
"За время моей миссии в Азербайджане, мне довелось стать свидетелем не только экономически благоприятного периода, но и кризисных 2016-2017 годов. В первую очередь необходимо отметить, что потрясение, вызванное падением цен на нефть, являвшейся тогда основным источником поступлений в государственный бюджет, было весьма серьезным испытанием для экономики Азербайджана. Уже сам факт того, что Азербайджан не только выдержал такие испытания, но и в очень короткий срок 1-2 года смог стабилизировать свою экономику является большим достижением", - сказал Пивонька.
Посол отметил, что любой кризис является серьезным испытанием для страны, но в тоже время кризис не редко может предоставить шанс для развития, как это и произошло в случае с Азербайджаном.
"В рамках реализации антикризисной программы были запущены реформы с целью повышения доли ненефтяного сектора в экономике Азербайджана. Некоторые из них, как, например, реформа таможенных процедур, развитие системы ASAN, проект свободной экономической зоны в Аляте и многие другие, начинают демонстрировать позитивный результат. В тоже время, множество экономических реформ пока еще предстоит воплотить в жизнь", - сказал Пивонька.
Говоря о реформах, направленных на повышение доли ненефтяного сектора в экономике Азербайджана, посол подчеркнул, что необходимо обеспечить реализацию всех реформ в полной мере и без промедления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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