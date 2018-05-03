Kapital Bank в Джоджуг Марджанлы

В результате боевых столкновений в Карабахе апреля 2016-го года азербайджанской стороне удалось занять высоту Лелетепе, и контроль над селом Джоджуг Марджанлы Джабраильского района перешел к Азербайджану. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по восстановлению села, и из резервного фонда Президента были выделены средства. В 2017-м году под девизом "Великое возвращение" началось возвращение населения в данное село.

Kapital Bank, открывая центры обслуживания во всех регионах страны, также начал обслуживать жителей Джоджуг Марджанлы. В прошлом месяце в селе был установлен банкомат Kapital Bank.

Kapital Bank в 2017 году обновил филиалы Агдам, Тертер, Агджабеди и Физули, которые находятся в прифронтовой зоне. Обновленные филиалы обладают всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

На данный момент оборот платежных карт в Kapital Bank доходит до 3-х миллионов. Для оказания еще более эффективных услуг служба поддержки клиентов банка работает беспрерывно. Kapital Bank имеет около 600 банкоматов и 9000 POS терминалов по стране

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах в соцсетях.