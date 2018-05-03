Mercedes-Benz Formula 1 Event - ФОТО

Апрель в Баку завершился самым зрелищным событием - гонки Formula 1. Вот уже третий год болиды соревнуются в скорости со знаменитым ветром берегов Каспийского моря, проносясь по трассе, часть которой проложена вдоль Приморского бульвара. В эти дни несколько километров этого парка становятся полноправной частью гоночного мероприятия, словно в калейдоскопе предлагая любителям и поклонникам королевских гонок разнообразные праздничные "островки", органично вписывающиеся в местный колорит.

Бессменные участники Formula 1 Azerbaijan - команда Mercedes-Benz, чей пилот Льюис Хэмилтон поднялся на высшую ступеньку пьедестала почёта, была поддержана представительством Mercedes-Benz в Азербайджане. Генеральное представительство Mercedes-Benz в Азербайджане "Autocapital-Azerbaijan", официальные дилеры Mercedes-Benz в Азербайджане "Autostar Kaukakasus GmbH" и "Absheron Automobil Center" не преминули воспользоваться великолепной возможностью "вписать ещё один яркий штрих" в общую картину апрельских гонок.

28 апреля 2018 года в одном из самых модных развлекательных заведений Баку Enerji Club состоялся Mercedes-Benz Formula 1 Event. Уютная атмосфера, зажигательная музыка, музыкально-огненное шоу - лишь малая часть прекрасного весеннего вечера, частью которого стала самая ожидаемая интрига первого полугодия. В рамках этого вечера состоялась презентация новой (марки) - модели Mercedes-Benz CLS.

CLS оснащен со стартер-генератором EQ-Boost, питающимся от 48-вольтовой бортовой энергосети. При интенсивном разгоне он может кратковременно повышать отдачу двигателя на 22 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента.

Пережив смену поколений "третий" CLS переехал на универсальную модульную платформу MRA с двух рычажной передней и многорычажной задней подвеской. Производитель предлагает на выбор три варианта подвески: с обычными амортизаторами и пружинами, активными амортизаторами Dynamic Body Control и пневматическая подвеска Air Body Control. CLS обзавелся продвинутым комплексом систем безопасности Pre-Safe, доставшимся автомобилю от Mercedes-Benz E-Class нового поколения, мультимедийным комплексом NTG 5.5, амбиентной подсветкой салона с 64 оттенками свечения, изменяющееся в зависимости от температуры в салоне автомобиля. Самыми же, пожалуй, важными приобретениями нового Mercedes-Benz CLS можно смело считать кузов с отменным дизайном и фантастически низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в 0,26 Сх, а также новейшие дизельные и бензиновые шести цилиндровые двигатели в паре с безальтернативной коробкой передач 9G-TRONIC и стандартным полным приводом 4Matic. Новая генерация CLS базируется на тележке Mercedes-Benz E-Class W213 (у моделей идентичные размеры колесной базы с 2939 мм расстояния между осями). Но четырёхдверный седан CLS стилизованный по купе выглядит более агрессивно и хищно по сравнению с соплатформенником.

На презентационную площадку безупречно стильный Mercedes-Benz CLS вывел пилот команды бренда Valtteri Bottas, сразу же попавший в "окружение" почитателей продукции Mercedes-Benz. Ответив на несколько вопросов и с улыбкой позируя во время короткой автограф- и фотосессии, Valtteri Bottas тепло отвечал на добрые пожелания. Отметив, что лишь важный следующий день вынуждает его покинуть столь замечательный вечер, ещё раз сказав об отличных качествах нового CLS, отправился отдыхать перед решающим заездом.

А гостей вечера ожидало продолжение развлекательной программы, в ходе которой состоялся розыгрыш лотереи, призом которой стал сертификат на отдых в курортном комплексе Forte Village Resort на Сардинии. И хоть победитель был всего один, это ничуть не повлияло на настроение гостей вечера, которые наслаждались блюдами кухни Enerji Club, вспоминая красочный салют, а также периодически подходя к автомобилю и с удовольствием знакомясь со всеми "приятностями" от знаменитого автобренда.