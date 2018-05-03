Азербайджан может наладить торговое сотрудничество со странами Американского континента

Азербайджан может наладить трансграничное торговое сотрудничество со странами Американского континента по принципу уже имеющегося опыта с европейскими государствами. Об этом сообщает в четверг компания B.EST Solutions, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос был рассмотрен в рамках прошедшей с 30 апреля по второе мая в США выставки-конференции "Connect:ID".

Азербайджан на мероприятии был представлен на двух сессиях конференции: "Мобильный идентитет: успешное увеличение социальной, финансовой и технологической интеграции с Asan Imza в Азербайджане" и "Цифровой торговый узел Азербайджана".

"В рамках европейского проекта FutureTrust была представлена реализованная модель трансграничных электронных услуг между ЕС и Азербайджаном, а также обсуждена возможность трансграничного торгового сотрудничества со странами Американского континента по принципу уже существующего опыта с европейскими государствами", - говорится в сообщении.

В европейский проект FutureTrust входят такие страны как: Германия, Великобритания, Португалия, Австрия, Грузия, Турция, ЮАР, Сербия, Эстония, Норвегия, Израиль и Швейцария. FutureTrust представил решения, позволяющие подключать eIDAS к приложениям и демонстрировать пилотные версии проекта.

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