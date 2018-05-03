Товарооборот между Азербайджаном и Индонезией достиг $7,5 млрд

За последние пять лет товарооборот между Азербайджаном и Индонезией достиг 7,5 миллиарда долларов США.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев на мероприятии, посвященном 100-летию Азербайджанской Демократической Республики в Индонезии, сообщает ANTARA News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гараев отметил, что политические отношения высокого уровня между двумя странами основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и сотрудничества.





"Мы диверсифицируем наше двустороннее сотрудничество, которое развивается ускоренными темпами в новых областях, таких как предоставление государственных услуг. Азербайджан рад поделиться своим опытом в создании службы "ASAN" с индонезийскими братьями. Мы очень рады и удовлетворены нынешним уровнем двусторонних отношений и стремимся найти больше возможностей [для сотрудничества] в последующие годы", - отметил посол.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индонезией в 2017 году составил 514,4 миллиона долларов, из которых примерно 49,2 миллиона долларов пришлось на импорт индонезийской продукции.

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