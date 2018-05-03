Потенциал Азербайджана достаточен для сотрудничества со странами Американского континента - МНЕНИЕ

Возможность, которая может предоставиться Азербайджану в вопросе налаживания трансграничного торгового сотрудничества со странами Американского континента на основе опыта с европейскими государствами, необходимо расценивать как уникальную.

Такое мнение высказал Day.Az экономист Садреддин Алышев.

Напомним, что данный вопрос был рассмотрен в рамках прошедшей с 30 апреля по второе мая в США выставки-конференции "Connect:ID".

Азербайджан на мероприятии был представлен на двух сессиях конференции: "Мобильный идентитет: успешное увеличение социальной, финансовой и технологической интеграции с Asan Imza в Азербайджане" и "Цифровой торговый узел Азербайджана."

Как сообщает компания B.EST Solutions в рамках европейского проекта FutureTrust была представлена реализованная модель трансграничных электронных услуг между ЕС и Азербайджаном, а также обсуждена возможность трансграничного торгового сотрудничества со странами Американского континента.

По мнению экономиста, такой опыт откроет перед нашей страной большие возможности и перспективы для расширения торгово-экономического потенциала.

"Думаю, что большинство стран американского континента хотели бы наладить с Азербайджаном торговое сотрудничество, так как это прежде всего выгодно и целесообразно с экономической точки зрения. Азербайджан - как ведущее государство региона имеет хороший опыт сотрудничества в различных сферах с рядом стран Европейского Союза, и этот факт укрепляет имидж страны - как надежного партнера и союзника. Полагаю, что существующий потенциал Азербайджана вполне достаточен, чтобы выстроить крепкие и взаимовыгодные связи, со странами Американского континента", - сказал экономист.

По его оценкам, Азербайджан может быть привлекателен на новых внешних рубежах в сферах торговли, экономики, энергетики транспорта, и логистики.

Матанат Насибова