Потенциал Азербайджана достаточен для сотрудничества со странами Американского континента - МНЕНИЕ

3 мая 2018 21:30

Возможность, которая может предоставиться Азербайджану в вопросе налаживания трансграничного торгового сотрудничества со странами Американского континента на основе опыта с европейскими государствами, необходимо расценивать как уникальную.

Такое мнение высказал Day.Az  экономист Садреддин Алышев.

Напомним, что данный вопрос был рассмотрен в рамках прошедшей с 30 апреля по второе мая в США выставки-конференции "Connect:ID".

Азербайджан на мероприятии был представлен на двух сессиях конференции: "Мобильный идентитет: успешное увеличение социальной, финансовой и технологической интеграции с Asan Imza в Азербайджане" и "Цифровой торговый узел Азербайджана."

Азербайджан может наладить торговое сотрудничество со странами Американского континента

Как сообщает  компания B.EST Solutions в рамках европейского проекта FutureTrust была представлена реализованная модель трансграничных электронных услуг между ЕС и Азербайджаном, а также обсуждена возможность трансграничного торгового сотрудничества со странами Американского континента.  

По мнению экономиста, такой опыт откроет перед нашей страной большие возможности и перспективы для расширения торгово-экономического потенциала.

Европу привлекает потенциал и значимость Азербайджана

"Думаю, что большинство стран американского континента хотели бы наладить с Азербайджаном торговое сотрудничество,  так как это прежде всего выгодно и целесообразно с экономической точки зрения. Азербайджан - как ведущее государство региона  имеет хороший  опыт сотрудничества в различных сферах с рядом стран Европейского Союза, и этот факт укрепляет имидж страны - как  надежного партнера и союзника. Полагаю, что существующий потенциал Азербайджана вполне достаточен, чтобы выстроить  крепкие и взаимовыгодные связи, со странами Американского континента", - сказал экономист.

По его оценкам, Азербайджан может быть привлекателен на новых внешних рубежах в сферах торговли, экономики, энергетики транспорта, и логистики.

 Матанат Насибова 

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