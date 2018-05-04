TANAP повысит конкурентоспособность энергопоставок из Азербайджана и Турции на рынках Европы

Ввод в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) станет историческим событием и для Турции и Азербайджана.

Об этом заявил в беседе с Day.Az, турецкий эксперт Бахадур Ортач.

Напомним, что по сообщениям турецких СМИ, ввод в эксплуатицию TANAP намечен на 19 июня 2018 года в Турции.

По оценкам эксперта TANAP создаст новые экономические возможности для Азербайджана и Турции, а также может стимулировать региональную торговлю Турции и Европы.

Реализация масштабного проекта, повысит в первую очередь энергетическую безопасность Европы, а также обезопасит энергопоставки Турции. Параллельно позволит Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта газа.

Несомненно, данный масштабный проект экономически целесообразен для Азербайджана, Грузии, Турции и стран Юго-Восточной Европы и однозначно повысит конкурентоспособность энергопоставок на внешних рынках", - сказал наш собеседник.

Первые поставки азербайджанского газа по TANAP в Турцию ожидаются в 2018 году в объеме шести миллиардов кубометров в год. В начале 2020 года газ в объеме десяти миллиардов кубометров по ТАР будет поставляться в страны Европы. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Матанат Насибова