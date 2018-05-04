Азербайджан и МАГАТЭ переходят на новый формат сотрудничества

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит сотрудничество с ЗАО "Центр ядерных исследований" по проекту строительства исследовательского реактора в Азербайджане в 2019-2021 годы в новом формате.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель ЗАО Адиль Гарибов.

По словам Гарибова, с таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, в ходе встречи, организованной в ЗАО.

"Сотрудничество с МАГАТЭ по вопросу строительства исследовательского реактора предусматривает подготовку технических документов и повышение кадрового потенциала в этой области. Амано ознакомился с текущей ситуаций и проводимыми ЗАО работами в этой области. Все документы, стратегический план и часть технического задания по строительству исследовательского реактора уже подготовлены. Глава МАГАТЭ отметил, что разработка документов, а также работы, проводимые в этой области, должны соответствовать стандартам и требованиям Агентства по атомной энергии", - сказал Гарибов.

По его словам, в ходе переговоров Амано отметил, что во время его визита в Азербайджан, проект строительства исследовательского реактора был обсужден на высоком уровне. В связи с тем, что этот вопрос входит в перечень приоритетных направлений на перспективу, МАГАТЭ намерено продолжить сотрудничество с Азербайджаном по этому проекту в 2019-2021 годах.

"Это очень хорошая позиция, так как мы не представляем свою деятельность в этой области без МАГАТЭ. Амано также ознакомился с кадровым потенциалом и уровнем подготовленности наших специалистов. Так, 16 наших сотрудников прошли долгосрочную подготовку по линии МАГАТЭ и трое полностью готовы к работам. Кроме того, три специалиста высокого уровня в настоящее время работают в исследовательском центре в Дубне [Россия] и они полностью готовы возглавить работы у нас в центре, после того как начнется строительство исследовательского реактора в Азербайджане", - сказал Гарибов.

Как сообщалось ранее, Азербайджану может потребоваться около 500 миллионов манатов на строительство исследовательского реактора и с учетом капиталоемкости проекта, работы в этом направлении могут затянуться.

Предложения по проекту будут представлены на рассмотрение правительства, при котором будет сформирована специальная комиссия для изучения и подготовки конкретных предложений по данному проекту.

Подрядчик, который займется строительством исследовательского реактора, будет выбран на тендерной основе. Под строительство исследовательского реактора отведен земельный участок площадью 15 гектаров в поселке Гобу Абшеронского района (20 километров от Баку).

На указанном участке будут расположены административные здания и другая необходимая инфраструктура для проведения научных исследований.