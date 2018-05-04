Азербайджанские производители примут участие в крупной выставке в Китае

Азербайджанские производители примут участие в работе крупной выставки SİAL China 2018, которая пройдет в Шанхае с 16 по 18 мая.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

"Участвовать в выставке предприниматели будут по линии AZPROMO [Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций]. Отечественные производители по традиции выступят единым национальным стендом. Делегация, состоящая из 20 предпринимателей, будет представлять компании, производящие вино, соки, хурму и прочую продукцию", - сказал Мадатов

По его словам, в ходе визита азербайджанской делегации также будет обсуждаться вопрос открытия винного дома Азербайджана в Шанхае.

"Обсуждения продолжаются, и этот вопрос на стадии своего решения. Находясь в Китае, будем вплотную им заниматься. Есть несколько вопросов, связанных в первую очередь с созданием юридического лица. Винный дом будет расположен в свободной экономической зоне на территории Шанхая", - сказал Мадатов.

Отметим, что в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках продукция Азербайджана в 2017 году выставлялась на Международной продовольственной выставке в Дубае (Gulfood 2017), Международной выставке вин в Дюссельдорфе (Prowein 2017), Международной продовольственной выставке "ANUGA" и выставке Worldfood Moscow 2017 в Москве, также было организовано десять экспортных миссий в зарубежные страны.