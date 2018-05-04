Азербайджанская нефть вновь дорожает
4 мая 2018 10:01 84
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,41 доллара или 0,56%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 74,23 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
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