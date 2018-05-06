Поездки Президента Ильхама Алиева в регионы стимулируют развитие инфраструктуры

Частые поездки Президента Ильхама Алиева в регионы стимулируют развитие социальной инфраструктуры страны, и очередная его поездка в Хачмазский и Хызинский районы - еще одно этому подтверждение.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Бахтияр Садыхов.

По словам депутата, региональная политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, направлена, прежде всего, на укрепление и развитие социально-экономического благосостояния населения азербайджанских регионов.

"В стране расширяются многие отрасли экономики, реализуются инфраструктурные проекты, особенно в регионах, что позитивно отражается на социальном уровне жизни людей. Такой подход показывает, что в основе государственной политики - национальные интересы граждан. В то же время постоянные поездки главы государства в регионы - свидетельство того, что важные процессы, происходящие в стране, находятся в центре его внимания. За последние годы большой упор делается на развитие дорожной инфраструктуры, в том числе восстановление и реконструкцию дорог, что в значительной степени облегчило жизнь населения регионов.

Государство делает все возможное, чтобы диверсифицировать экономику, поднять на качественный уровень транспортную политику регионов, реализованы дорожные проекты, в том числе междугородние, создающие сообщение с соседними странами.

Чтобы улучшить условия передвижения в регионах и обеспечения безопасности граждан, ремонтируются старые дороги, прокладываются новые пути дорожного сообщения, в корне решаются проблемы населения регионов", - сказал парламентарий, отметив, что все эти важные задачи выполняются в рамках Государственного развития регионов на предстоящие годы.

Матанат Насибова