Samsung Galaxy S9/S9+ - снова в главных новостных заголовках

Американское издание Consumer Reports- самое авторитетное в мире издание, специализирующееся на потребительских тестах. Ежегодно оно публикует рейтинги лучших устройств в разных категориях, от автомобилей до товаров для дома.

Недавно журнал предоставил фирменный рейтинг смартфонов этого года, где первое место было присвоено новейшим смартфонам Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Так, получив 81 балл из возможных 100, Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ заняли лидирующую позицию в рейтинге смартфонов. По мнению специалистов Consumer Reports, смартфоны стали еще прочнее, увеличили скорость обработки данных и получили наивысшее качество звучания, благодаря чему флагманы стали лучшими на рынке в своей категории.

По итогам теста на прочность, Galaxy S9и S9+ выдержали множественные падения, в результате чего на устройствах были обнаружены лишь незначительные царапины. По мнению Consumer Reports, флагманы отличаются впечатляющей производительностью, что проявляется в быстрой работе приложений, загрузке веб-сайтов и бесперебойной мощности в играх. В числе других преимуществ новых смартфонов аналитики назвали улучшенное,удобное расположение сканера отпечатка пальцев и комбинированный способ разблокировки - при помощи сканирования лица и сетчатки радужной оболочки.

Несмотря на отличившуюся стойкость и прочность, Samsung, защищая интересы своих пользователей предлагает уникальную возможность воспользоваться "Эксклюзивной гарантией на дисплей". Так, покупая смартфоны Samsung Galaxy S9/S9+с официальной голограммой до 30.06.2018,вы получите возможность заменить нечаянно поврежденный дисплей всего за 49 АЗН."Эксклюзивная гарантия на дисплей" покрывает любые виды повреждений и действительна в течении года со дня покупки смартфона.

Таким образом,даже если вы случайно уроните смартфон и сломаете экран, у вас будет возможность заменить его на новый оригинальный дисплей от производителя всего за 49 АЗН. В рамках акции воспользоваться данной гарантией вы сможете 1 раз. Следует отметить, что обязательным условием акции является сохранение чека и гарантийного талона при покупке смартфонов Samsung Galaxy S9/S9+ с официальной голограммой.

Информацию о новейших смартфонах серии Galaxy S9 и их возможностях можно получить в сети магазинов Вaku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.