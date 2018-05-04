В Албании завершена первая фаза строительства микротоннеля в рамках TAP

Успешно завершено строительство первого сегмента микротоннеля в албанском регионе Скрапари в рамках реализации проекта Трансадриатического трубопровода (ТАР).

Об этом говорится в сообщении консорциума TAP, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в феврале 2018 года консорциум приступил к строительству микротоннеля, который соединит восточный и западный сегменты трубопровода в Албании, говорится в сообщении TAP в среду.

"Подрядчик и субподрядчик TAP сумели завершить первую фазу или восточную ветку микротоннеля в соответствии с графиком и без инцидентов. Технологии, применяемые в строительстве, позволили обеспечить безопасность и максимально снизить воздействие на окружающую среду. В ближайшее время начнется строительство второй западной ветки. В целом, проект планируется завершить летом этого года", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что общая длина микротоннеля составит 1,5 километра, диаметр 1,8 метра.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook