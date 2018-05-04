20 минут в день для звонков по всем направлениям за 40 гяпиков от Nar

Nar представил новый пакет под названием "Дополнительные минуты". Благодаря этому предложению, абоненты смогут получить 20 дополнительных минут в день для звонков вне сети всего за 40 гяпиков. Используя этот пакет, можно будет звонить на номера вне сети по цене всего 2 гяпиков за минуту. Более того, заказывать пакет можно неограниченное количество раз в течение дня. Чтобы присоединиться к пакету "Дополнительные минуты", нужно отправить SMS с текстом "40" на номер 777 или набрать код *777#40#YES .

Более подробную информацию о пакете "Дополнительные минуты" можно получить, набрав код *777#20#YES или отправив SMS с текстом "I" на номер 777. Чтобы отменить автоматическое обновление пакета, нужно набрать *777#740#YES или отправить SMS с текстом "STOP40" на номер 777.

Оставаясь верным своему принципу предоставлять высокое качество по выгодной цене, Nar продолжает удовлетворять потребности абонентов в мобильной связи посредством самых разнообразных предложений. Эти предложения, создание которых стало возможным благодаря усилению сети Nar, учитывают пожелания разных категорий абонентов. Сегодня Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

В рамках стратегии, направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).