Официальный курс маната на 7 мая
7 мая 2018 08:30 119
Официальный курс маната по отношению к доллару на 7 мая 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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