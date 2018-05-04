Началась официальная продажа смартфонов Xiaomi в Азербайджане, представленная компанией İntegral

Теперь и в Азербайджане стартовала официальная продажа смартфонов бренда Xiaomi. Продукцию Xiaomi в Азербайджане представляет хорошо известная своей надежностью и профессионализмом компания Integral, обладающая официальным сертификатом от Xiaomi на продажу смартфонов этого бренда на территории Азербайджана.

Компания Integral представляет азербайджанскому потребителю сразу несколько линеек смартфонов Xiaomi. В частности, это Xiaomi MI A1, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus - пожалуй, лучший бюджетный смартфон начала 2018 года среди абсолютно всех конкурентов.

На мировом потребительском рынке всё дальше и дальше в прошлое уходят два некогда популярных тезиса: "всё, что производится в Китае, вызывает сомнения в качестве"; "чем старее бренд - тем больше уверенности в положительных сторонах его продукции".

Бренд Xiaomi с его линейкой MI-смартфонов окончательно сметает эти два былых тезиса. Всего за каких-то 6 лет своего существования этот бренд прошёл путь от инновационной идеи до одного из мировых лидеров - производителей смартфонов. А общий рост продаж продукции этого бренда за 2017 год составил аж 75%, значительно опередив показатели многих конкурентов, особенно из Поднебесной.

В чём же секрет такого быстрого успеха Xiaomi на мировом рынке? Попробуем рассмотреть этот феномен детально:

Ставка на инновации и высокое качество. Достаточно сказать, что история Xiaomi началась с разработки Android-оболочки MI User Interface. MIUI - это красивая и удобная надстройка над ОС Android, которая позволяет видоизменить внешний вид стандартного Android, а также придать ему дополнительный функционал за счет установки специальных программ. Она сразу же получила высокую оценку со стороны потребителей. На её основе и началось производство первых MI-смартфонов. Что же касается качества, Xiaomi работает с комплектующими только самой высокой пробы. Среди партнёров бренда вы, например, найдёте производителя процессоров Qualcomm - безусловно одного из мировых лидеров в этом сегменте. Длительная поддержка. Xiaomi оказывает максимально длительную поддержку своих устройств. Сколько лет вашему MI-девайсу? 3 года? 4? Может быть, 5 лет? Это не имеет значения! Будьте уверены, что Xiaomi продолжает выпускать для них всё новые и новые обновления. Не хотите часто менять свой смартфон и при этом не отставать от технического прогресса? Тогда Xiaomi - это Ваш бренд! Гибкая ценовая политика. Xiaomi - не вкладывая колоссальных средств в стандартные, дорогие маркетинговые инструменты продвижения, Xiaomi делает ставку на PR, причём, формирующийся спонтанно, естественно. Вы не увидите дорогие рекламные ролики от Xiaomi с участием супер звёзд по ТВ. Но если вы заглянете в социальные сети, на форумы, то обязательно обратите внимание, какая активная жизнь кипит в Интернет пространстве вокруг смартфонов этого бренда. Огромная армия фанатов-потребителей активно делится отзывами, обсуждениями, предложениями. Естественно, бренд делает всё возможное для поддержания этого процесса. Такая экономия на традиционной рекламе помогает Xiaomi быстро реагировать на потребности своих клиентов и предлагать им реально качественную продукцию по очень выгодным ценам.

Конечно, потребители могут купить и неофициальные Xiaomi, доставляемые в нашу страну посредством так называемого "чёрного рынка". Причём, что удивительно, купить по тем же ценам, что и официально привезённые смартфоны, но в этом случае он получает:

Неофициальную гарантию на смартфон от магазина-продавца, где он приобрел товар, в котором обычно сидит мастер-любитель с одной отверткой, и с запчастями сомнительного качества, в то время, как официальный дистрибьютор - компания Интеграл - предлагает поддержку своих авторизированных сервисных центров, расположенных как в Баку, так и в других регионах страны, под названием "Техносервис", с быстрым ремонтом и использованием только оригинальных запасных деталей; Приобретение не сертифицированного товара.

Что это значит?

То есть, на приобретённом вами устройстве, скорей всего, будет установлено "пиратское" программное обеспечение с ограниченным сроком использования, после чего вам потребуется "самостоятельная перепрошивка", а приобретая сертифицированный товар, вы гарантированно получаете "чистое" программное обеспечение без последующей головной боли.

Таким образом, у потребителя есть выбор - купить себе неофициальный смартфон или купить себе официальный, сертифицированный смартфон по той же цене, но без лишнего беспокойства и дополнительных затрат при его дальнейшем использовании.

Вместе с сертифицированным смартфоном Xiaomi вы приобретаете не только гарантию на его своевременный ремонт, но и другую, ещё более важную гарантию. Этой гарантией является ответственность компании Integral перед своим клиентом, проверенная более чем 20-летним стажем её безупречной работы на телекоммуникационном рынке Азербайджана, стартовавшей в далёком 1997-ом году.

Сегодня компания Integral является официальным дистрибьютором более 15 мировых брендов (смартфоны, крупная и мелкая бытовая техника). Integral - это мощная разветвленная дилерская сеть, обеспечивающая продукцией всю территорию Азербайджана. Её деятельность охватывает города Баку, Гянджа, Сумгайыт и около 50 регионов республики, с сетью магазинов и сервисными услугами.

Более 20-ти лет компания Integral успешно знакомит потребителей Азербайджана с качественной продукцией различных мировых брендов.

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