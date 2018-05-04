Минналогов Азербайджана создаст новую платформу для общения с предпринимателями - ФОТО

Министерство по налогам Азербайджана создаст Совет сотрудничества, который станет платформой для общения с предпринимателями.

Об этом говорится в сообщении Конфедерации предпринимателей Азербайджана, которая третьего мая провела совместно с министерством по налогам встречу с предпринимателями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие министр по налогам Микаил Джаббаров, председатель Конфедерации предпринимателей Мамед Мусаев, представители компаний и ассоциаций, которые входят в конфедерацию, и различные предприниматели.

Микаил Джаббаров рассказал об основных принципах изменений, которые вносятся в налоговую систему, обеспечении прозрачности в отношениях с налогоплательщиками. Министр обсудил с предпринимателями проблемы, с которыми они сталкиваются, а также ожидания частного сектора.