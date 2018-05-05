Инам Керимов о том, как должна строиться работа минсельхоза - ПОДРОБНОСТИ
Каждый представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана должен обладать умением выслушать фермера и предпринимателя.
Об этом в пятницу во время ознакомления со строящимся заводом по переработке хлопка в Уджарском районе Азербайджана сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Министр также побывал на Уджарской межрайонной базе снабжения ОАО "Агролизинг" и ознакомился с нынешним состоянием техники и процессами их выдачи путем лизинга производителям.
Керимов ознакомился с ходом строительства завода, дал поручения и рекомендации. Китайский специалист, принимающий участие в строительстве сказал, что 80 процентов работ уже завершены, и в ближайшие дни здание будет полностью сдано в эксплуатацию.
Министр сельского хозяйства также встретился с коконоводами Гахского района.
Керимов отметил, что в результате мероприятий, проведенных министерством, в 2017 году в стране было произведено 245 тонн коконов, и с целью формирования кормовой базы коконоводства также на основе китайской технологии в соответствующих районах заложены сады.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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