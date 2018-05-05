Россия поддержит экспорт в Азербайджан на $323 млн.

Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность поддержки экспорта в Азербайджан различной российской техники.

Об этом Trend сказал глава местного представительства РЭЦ Нури Гулиев.

"В частности, речь идет о проектах в рамках страхования поставок железнодорожной и машиностроительной продукции в Азербайджан на общую сумму в 322,5 миллиона долларов", - сказал глава местного представительства.

Вместе с тем, добавил Гулиев, на рассмотрении АО "РОСЭКСИМБАНК", входящего в группу компаний РЭЦ, находится ряд проектов по оказанию кредитной поддержки российских поставок железнодорожной и авиационной техники.

По словам главы местного представительства, с момента открытия представительства в Азербайджане [25 декабря 2017 года] вдвое выросла деловая активность с обеих сторон. Так, практически вдвое увеличилось количество запросов азербайджанского бизнеса на поиск производителей российской продукции.

В то же время, отметил Гулиев, за первый квартал 2018 года четко прослеживается динамика и увеличение количества обращений российских экспортеров с широким спектром вопросов, касающихся вывода продукции на азербайджанский рынок: "От запросов по разъяснению норм законодательства Азербайджана, норм сертификации, логистического сопровождения, до детального поиска партнера и запросов на финансирование".

Говоря о росте активности азербайджано-российских деловых отношений, Гулиев также отметил, что состав компаний российско-азербайджанского делового совета пополнили четыре новых члена - российские компании в сфере машиностроения, сельского хозяйства, электрооборудования и строительства.

"Это также является показателем активности и заинтересованности российского бизнеса во взаимодействии с Азербайджаном", - добавил глава местного представительства.

АО "Российский экспортный центр" создан в качестве специализированной организации, являющейся "единым окном" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности России.