Глубокий черный цвет и максимальная яркость под любым углом

Современные фильмы насыщены огромным количеством графики и затемненных сцен, а режиссеры часто используют именно темное время суток для более захватывающих кадров. Порой весь фильм как будто назло состоит из таких сцен и его просмотр превращается в кошмар, так как вы больше прислушиваетесь к фильму, чем смотрите. В этой ситуации все работает по аналогии индийских фильмов: веселая музыка и все поют песни, значит с героями все нормально, если слышны тревожные ноты и классические звуковые эффекты, значит это сцена со сражением. Но, к сожалению, в реальной жизни не все так просто и обидно, когда не можешь разглядеть самые интересные сцены фильма, которого так долго ждал. С телевизором QLED от Samsung вы сможете насладиться любимым фильмом от начала до конца. Благодаря технологии HDR вы увидите на экране картинку глазами режиссера, сможете заметить и хорошо рассмотреть мельчайшие детали. Также у новых моделей лучше цветовой охват, яркость, контраст и угол обзора. Иначе говоря, краски насыщенные и сочные, а качество картинки остается неизменно высоким, с какой бы стороны от телевизора вы ни находились. Благодаря Q Контрасту телевизор воспроизводит невероятно глубокий черный и яркий белый цвета. Теперь вам не придется весь фильм гадать, куда же делась собака главного героя, когда как она убежала в лес еще в начале фильма, а вы этого не заметили, потому что и собака черная, и лес темный, и ночь стоит на улице. Наслаждайтесь мельчайшими деталями в самых ярких и темных участках каждой сцены на экране в любое время суток и независимо от уровня внешней освещенности. QLED телевизоры способны воспроизводить яркость тысячи свечей, горящих одновременно. Но несмотря на это, даже после марафона всех серий вашего любимого сериала ваши глаза не устанут. Потому, что такой уровень яркости очень близок к естественному и "удобен" для ваших глаз.

Также вы можете быть уверенным, что ничего не отвлечет вас от просмотра фильма, даже сам телевизор. Потому, что особое внимание в Samsung уделили тому, чтобы телевизор органично вписался в любой интерьер. Первое, что бросается в глаза - безрамочный экран, благодаря которому создается впечатление, что изображение парит в воздухе. Такое решение не только делает дизайн модели более современным и универсальным, но и создает эффект полного погружения при просмотре.

Устройте для себя и друзей вечер настоящего кино вместе с QLED и будьте уверены, все останутся довольны от просмотра!

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