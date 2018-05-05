Положительные тенденции в экономике Азербайджана оказывают положительное влияние на банковский сектор

В банковском секторе Азербайджана наблюдаются положительные тенденции.

Об этом в субботу сказал глава управления внешнего контроля Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана Талех Нехмедов в ходе проходящего в Баку II Финансового и инвестиционного форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, из 30 функционирующих в Азербайджане банков 23 завершили 2017 год с прибылью.

"Меры по диверсификации экономики, развитию бизнеса оказали положительное влияние на банковский сектор. 64 процента из выданных кредитов в Азербайджане в прошлом году пришлось на бизнес-кредиты. Такая же тенденция наблюдается и в текущем году", - отметил представитель Палаты.

По данным Палаты, капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам первого квартала 2018 года составила 3,87 миллиарда манатов, что на 4,34 процента или 160,9 миллионов манатов больше с показателем на начало года.

На отчетный период суммарные активы действующих в Азербайджане банков составили 27,9 миллиарда манатов, обязательства 24 миллиарда манатов. Объем депозитов населения в азербайджанских банках на конец марта составил 7,6 миллиарда манатов.

Официальный курс на пятое мая составляет 1,7 AZN/USD.