Глава SOCAR о работе по защите окружающей среды

Азербайджанская госкомпания SOCAR за последние годы обеспечила сбор с морских платформ 4,5 миллиарда кубометров попутного газа, выбрасываемого в атмосферу. Об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в понедельник в ходе совещания Руководящего комитета организации Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR) Всемирного банка (ВБ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам президента SOCAR, человечество сегодня столкнулось с рядом проблем глобального характера, одной из которых является защита окружающей среды.

"Экологические проблемы не ограничиваются пределами одной страны, они охватывают весь земной шар. По этой причине SOCAR активно сотрудничает с международными организациями. Сокращение сжигания попутного газа не только даст импульс с экологической точки зрения, но и сохраняет ценный ресурс для экономики страны, обеспечивает ее устойчивость. В рамках международного сотрудничества SOCAR, BP и GGFR удалось за последние годы обеспечить сбор 4,5 миллиарда кубометров попутного газа с морских платформ и передать их газовому хозяйству страны", - сказал Абдуллаев.

В свою очередь, вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде сказала, что в рамках инициативы с морских месторождений ежегодно собирается и передается в газотранспортную систему около миллиарда кубометров газа. "С месторождения "Нефтяные камни" собирается около 280 миллионов кубометров газа, месторождения "Гюнешли" - 310 миллионов кубометров, месторождения "Чираг" - 350 миллионов кубометров газа", - сказала Гусейнзаде.

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