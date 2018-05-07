Азербайджан станет первой полностью прекратившей сжигание попутного газа страной

Азербайджан станет первой страной, которая полностью прекратит сжигание попутного газа в рамках стратегии Всемирного банка по снижению выбросов парниковых газов, сказала в понедельник вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде в ходе заседания Руководящего комитета организации Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR) Всемирного банка (ВБ) в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, SOCAR успешно снижает уровень сжигания попутного газа на факеле.

"Если в 2014 году уровень эмиссии составлял два процента, то в 2016 году - он был на уровне 1,75 процента, а на конец 2017 года составил один процент. Если подобные темпы сохранятся, то SOCAR станет первой из нефтяных компаний, а Азербайджан первой страной, которая выполнит стратегию ВБ по нулевым выбросам в результате сжигания попутного газа", - сказала Гусейнзаде.

В Баку седьмого-восьмого мая проходит заседание Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR), инициированного ВБ. В этом году исполняется десять лет со дня присоединения к этой инициативе SOCAR. В связи с этим было принято решение провести мероприятие в Азербайджане.

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