Генкоонсул: Азербайджан станет одним из важных транспортных узлов в мире

Азербайджан станет одним из важных транспортных узлов в мире.

Об этом на научной конференции в Государственном университете Сан-Диего штат Калифорния, сказал генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, выступая с лекцией по Азербайджану, говорится в сообщении генконсульства, распространенном в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Агаев в первую очередь рассказал об истории независимости Азербайджана и создании первой светской республики в мусульманском мире. Агаев сказал, что Азербайджан вошел в историю как страна, предоставившая женщинам право голоса даже раньше США.

Генконсул сказал, что после распада Советского союза Азербайджан восстановил свою независимость, и добавил, что после возвращения к власти в 1993 году общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева были предприняты важные и серьезные шаги по укреплению независимой государственности. Агаев отметил, что были проведены важные реформы в различных сферах экономики.

Генконсул подчеркнул, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева экономическое развитие в Азербайджане успешно продолжается, и проинформировал участников мероприятия о предпринятых шагах в области развития ненефтяного сектора и диверсификации экономики.

Генконсул отметил историческую и стратегическую важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в прошлом году. Агаев подчеркнул, что данная железная дорога является самой короткой и надежной дорогой, соединяющей Европу с Азией. Также генкоснул рассказал о транспортном коридоре Север-Юг и отметил, что в результате данных проектов Азербайджан станет одним из важнейших транспортных узлов в мире.

Агаев рассказал о политике оккупации и этнической чистки, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, и добавил, что в результате этого сегодня Армения превратилась в самое слабое государство региона и осталась в стороне от всех региональных мегапроектов. Генконсул подчеркнул, что именно в результате этой неудовлетворительной политики Армения после обретения независимости лишилась более миллиона человек населения, попала в полную зависимость от иностранной помощи. Агаев сказал, что пока Армения не освободит азербайджанские земли, ее развитие будет невозможно.

В конце генконсул ответил на вопросы участников конференции.

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