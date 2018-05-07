В Азербайджане создаются все условия для комфортного перемещения транспорта и граждан

Государство уделяет особое внимание развитию и расширению дорожной инфраструктуры не только в регионах, но и в столице и крупных города Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az,депутат Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гулиев, отметив, что работа в этом направлении активно продвигается благодаря постоянному вниманию Президента Ильхама Алиева по улучшению социальной сферы жизни населения.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии разноуровневой дорожной развязки и перехода от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева.



"На уровне государства проводится большая работа для того, чтобы максимально улучшить жизненный уровень граждан, и улучшить дорожно-транспорную инфраструктуру. В этом направлении проделана колоссальная работа как в Баку и крупных городах страны, так и в регионах. Это говорит о том, что социальное благополучие азербайджанских граждан находится в центре внимания руководства страны. Это показывают реальные действия, воплощенные в жизнь, а также огромная работа, которая проводится изо дня в день. В очередной раз, все мы убеждаемся в том, что в приоритете государственной политики лежат национальные интересы страны и ее граждан. С этой целью на протяжении многоих лет осуществляются коренные реформы во всех направлениях экономики. Как результат этих реформ, можно расценить успехи, достигнутые в социально-экономической жизни страны.

Благодаря вливаниям крупных инвестиций в транспортный сектор, осуществлены крупномасштабные проекты, направленные на реализацию транзитного потенциала. Что примечательно, успехи достигнутые в Азербайджане, находятся в поле зрения международных интитутов, нашли отражение и в международных отчетах, позиция нашей страны значительно улучшилась в рейтинговых таблицах по различным критериям. Безусловно, высокая оценка, данная международными организациями экономическим и институциональным реформам, является логичным итогом продуманой политики азербайджанского государства.

Дорожная инфраструктура - один из приоритетных вопросов политики государства, и в качестве примера можно привести реализацию проекта "40 дорог", обладающего мощными инфраструктурными возможностями.

Модернизированная дорожная инфраструктура способствует динамичному развитию аграрного сектора, устраняет реальные проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Государство вкладывает огромные финансовые средства в реализацию инфраструктурных проектов, чтобы создать благоприятную среду для жизни и прежде всего, для беспрепятственного и комфортного перемещения транспорта и граждан", - сказал парламентарий.

Матанат Насибова