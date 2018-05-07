Назначен глава Госуправления по радиочастотам Азербайджана

Раид Алекберли назначен на должность начальника Государственного управления по радиочастотам (ГУР) министерства, транспорта связи и высоких технологий Азербайджана, сказали в понедельник в министерстве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Алекберли имеет многолетний опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он ранее занимал должность технического директора в компании Delta Telecom (магистральный оператор Азербайджана). До назначения на должность руководителя ГУР Алекберли работал и по-прежнему сохраняет за собой позицию главного специалиста по информации в "Университете ADA".

ГУР осуществляет контроль над регистрацией и эксплуатацией радиоэлектронного оборудования на территории Азербайджана.

Управление было сформировано в 1970 году, и его основной функцией был контроль радиослужб в соответствии с рекомендациями и правилами организации радиосвязи и измерение напряженности электромагнитного поля. В 1977 году была создана Государственная инспекция электросвязи, а в 1988 году приказом министерства связи был создан центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. В 1998 году центр прошел госрегистрацию как Государственное управление по радиочастотам.