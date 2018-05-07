Нефть марки Brent превысила $76 впервые с ноября 2014 года

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, цена на нефть марки Brent превысила $76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52%, до $76,01 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,12%, до $70,5 за баррель.

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,70% и составил 24 433,55 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,36% и составил 2673,06 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,82% и составил 7268,86 пункта.