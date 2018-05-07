News Blaze: Азербайджан обладает огромным экономическим потенциалом

Азербайджан обладает огромным экономическим потенциалом с прогнозируемым ростом экономики от двух до 3,5 процента, а также активно развивает ненефтяной сектор экономики, говорится в статье, опубликованной на сайте News Blaze, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Благодаря своей геополитической позиции Азербайджан является естественным партнером стран Европейского союза (ЕС), а также остается одним из крупнейших торговых партнеров Италии. Наряду с активной работой в рамках обеспечения продовольственной безопасности, страна нацелена на экспорт продуктов питания во все соседние страны", - говорится в статье Нурит Грингер.

Автор отметила, что Азербайджан также планирует расширить работу Университета сельского хозяйства, чтобы подготовить новое поколение профессионалов в этой области.

В статье отмечается, что Азербайджан увеличивает сельскохозяйственное производство, несмотря на продолжение нагорно-карабахского конфликт с Арменией, создающего сложности для развития сельского хозяйства в ряде регионов.

"В Тертерском районе, насчитывающем 103 тысячи человек и расположенном в четырех километрах от линии конфликта, находится около 13 тысяч беженцев. Несмотря на подобные факты, создающие сложности для жителей, регион уже производит сельскохозяйственные продукты на 61 миллион долларов, и эта цифра будет только расти в будущем", - говорится в статье.

Автор также подчеркнул, что Азербайджан все еще находится на пути урегулирования военного конфликта.

"Нагорно-карабахский конфликт, берущий начало в конце 1980-х годов, отнял большое количество невинных жизней и превратил один миллион азербайджанцев в вынужденных переселенцев. На сегодняшний день Азербайджан помогаетвернуться к нормальной жизнипримерно одному миллиону беженцев, которые были насильственно изгнаны в результате конфликта. При всем этом страна усердно работает над восстановлением жизнеспособной экономики", - говорится в статье.

Затронув в своей статье работу СМИ в Азербайджане, Грингер отметила, что правительство не вмешивается в деятельность СМИ.

"Семь телеканалов, 15 газет и 10 информационных агентств освещали президентские выборы, которые состоялись в Азербайджане, в стране, которая обеспечивает прозрачность своей внутренней политики", - говорится в статье.

Дал ее Грингер отмечает, что, исходя из принципа свободы личности, правительство Азербайджана обеспечивает доступ большинства населения к интернету. В настоящее время 80 процентов населения в стране имеет доступ к интернету, и правительство намерено довести этот показатель до 100 процентов, пишет американская журналистка.

Говоря о СМИ в Азербайджане, Грингер в особенности отметила работу АМИ Trend, подчеркнув, что агентство расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе.

"Новости и отчеты Trend покупаются интернет-журналами, крупными корпорациями, консалтинговыми компаниями и банками, и таким образом агентство расширяет свое присутствие на информационном рынке в международном масштабе", - пишет автор.

Она отмечает, что АМИ Trend, основанное в 1995 году, является интернет-агрегатором и ведущим поставщиком новостей из Каспийского региона, а также регионов Кавказа и Центральной Азии.

"Агентство публикует последние новости из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Турции", - говорится в статье.