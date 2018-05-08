Парвиз Шахбазов: Азербайджан меняет энергетическую карту мира - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности и реализует проекты, меняющие энергетическую карту мира, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Day.Az.

Это первое интервью Парвиза Шахбазова азербайджанским СМИ после назначения на должность министра.

О влиянии сделки ОПЕК+ на нефтяной рынок

Министр напомнил, что по итогам второго заседания ОПЕК и стран, не являющихся членами Организации экспортеров нефти, срок соглашения о сокращении добычи нефти должен был завершиться к концу первого квартала 2018 года. Однако на третьей встрече, проведенной в декабре, было принято решение продлить сделку до конца года.

"В настоящее время страны-участники соглашения выполняют свои обязательства, проводят встречи, обсуждают развитие механизма сотрудничества в формате ОПЕК + и его долгосрочную перспективу. Все это, несомненно, является результатом оправданных ожиданий от сотрудничества в рамках ОПЕК. Такое сотрудничество демонстрирует не только защиту репутации и интересов ОПЕК, но и его важность как для экспортеров нефти, так и потребителей", - сказал Шахбазов.

По словам министра, это сотрудничество является историческим событием с точки зрения единства позиции ОПЕК и стран, не входящих в организацию, и прогрессивным процессом с точки зрения подхода к кризисным ситуациям.

"Функциональность решения, принятого с целью стабилизации цен на нефть на мировом рынке, обеспечивается странами, присоединившимися к "Декларации партнерства". Каждая страна-член сохраняет приверженность своим обязательствам. Поэтому сотрудничество под эгидой ОПЕК, продолжающееся с конца 2016 года по сегодняшний день, заслуживает похвалы. Это сотрудничество также может послужить нефтяным странам платформой для обсуждения применения новых технологий, новых вызовов в энергетическом секторе и рисков, которые могут появиться под влиянием геополитических факторов, а также того, в какой степени нефть сохранит свою позицию как вид топлива в мировом энергобалансе в будущем", - сказал Шахбазов.

Министр также затронул вопрос конкретного воздействия сделки на рынок.

"Я хотел бы сказать, что резкие колебания цен, которые наблюдались на мировом нефтяном рынке до Венского соглашения, сейчас сменились стабильностью, которая сопровождается ростом. Баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается. Коммерческие запасы нефти, которые играют решающую роль в формировании цен, значительно сократились. Конечно, мы не должны игнорировать экономический рост и глобальные экономические показатели на фоне позитивной тенденции на нефтяном рынке. Согласно прогнозам авторитетных международных организаций, в 2018 году ожидается рост мировой экономики. Это, в свою очередь, является основным фактором, влияющим на рост спроса на нефть, что в конечном итоге влияет на цену. Конечно, если говорить о ценах на нефть в мире, следует учитывать все факторы", - сказал министр энергетики Азербайджана.

О сотрудничестве ОПЕК и Азербайджана

Министр напомнил, что 17-19 марта генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетил Азербайджан.

"Впервые добыча нефти промышленным способом началась в середине XIX века в Баку. Азербайджан находится в центре внимания как по причине того, что именно здесь впервые были применены передовые новшества в сферах разведки, добычи и переработки углеводородов, так и по той причине, что страна играет важную роль в энергетической безопасности и реализует проекты, меняющие энергетическую карту мира", - сказал Шахбазов.

По словам министра, интерес к Азербайджану со стороны ОПЕК связан с успешной реализацией транснациональных проектов, а также присоединением страны к инициативам картеля в рамках процесса по стабилизации цен на нефть в последние годы и непосредственным участием в этой деятельности.

"ОПЕК высоко ценит роль Азербайджана в этом процессе. Это еще раз было отмечено на недавно состоявшейся в Джидде встрече совместного Мониторингового комитета, который был создан для наблюдения за выполнением соглашения о сокращении добычи нефти", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что есть заинтересованность в продолжении сотрудничества и в период после 2018 года и выражается желание, чтобы Азербайджан был вовлечен в этот процесс.

"Что касается вопроса вступления Азербайджана в ОПЕК, то я считаю, что на данном этапе для нас более целесообразно продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+", - сказал Шахбазов.

Соглашение с Ираном по совместной разработке блоков на Каспии

Шахбазов отметил, что интенсивные встречи президентов Азербайджана и Ирана и позитивная динамика отношений в последние годы, несомненно, оказывают влияние на двусторонние отношения и сотрудничество.

"Мы можем наблюдать результаты встреч с Ираном как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, в энергетическом секторе. В частности, можно отметить продвижения в сфере купли-продажи электроэнергии, а также объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России", - сказал Шахбазов.

Министр назвал важным событием подписание Меморандума о взаимопонимании по совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море.

"По итогам реализации этого документа наше сотрудничество на Каспийском море повысится до более высокого уровня, а также даст толчок региональному сотрудничеству", - сказал Шахбазов.

Прогнозы по добыче нефти и газа в Азербайджане

В Азербайджане в 2018 году планируется добыть около 38 миллионов тонн нефти. 28 миллионов тонн нефти планируется добыть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), а 7,6 миллиона тонн нефти придется на долю месторождений, разрабатываемых азербайджанской госкомпанией SOCAR, рассказал министр.

"Кроме того, ожидается, что с газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" будет добыто 2,4 миллиона тонн конденсата. Планируется, что в 2018 году из Азербайджана будет экспортировано около 32 миллионов тонн нефти", - сказал Шахбазов.

Что касается газа, то прогнозируется, что в 2018 году в стране будет добыто около 30 миллиардов кубометров.

"Ожидается, что 6,4 миллиарда кубометров придется на долю месторождений SOCAR, 12,5 миллиарда кубометров составит попутный газ с АЧГ и 11,1 миллиарда кубических метров будет добыто с "Шах Дениз". Экспорт газа прогнозируется на уровне чуть выше 9,7 миллиарда кубометров", - сказал Шахбазов.

Об открытии представительства Saudi Aramco в Азербайджане

Министр рассказал, что о решении открыть региональное представительство Saudi Aramco в Баку было сообщено в ходе его встреч с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Абдулазизом Аль Фалихом и генеральным директором Saudi Aramco Амином Аль Насером в рамках визита в эту страну.

"В ходе этих встреч было отмечено, что компания заинтересована в участии в проектах в Азербайджане и совместном с Азербайджаном участии в проектах в третьих странах в области разведки, добычи и переработки", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что представительство Saudi Aramco уже прошло регистрацию в Азербайджане.

"Сотрудничество с Saudi Aramco, обладающей большим опытом в процессах разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов, откроет путь инновациям в сектор добычи и переработки в Азербайджане", - сказал Шахбазов.

О возможностях экспорта газа третьих стран по "Южному газовому коридору"

"Южный газовый коридор" - такой проект, который имеет большие возможности удовлетворить интересы не только участников, но и любой страны, которая присоединится к нему или захочет присоединиться в будущем, отметил министр.

"У "Южного газового коридора", который был инициирован Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с привлечением новых экспортеров, транзитеров и потребителей есть перспектива расширения в Восточной и Центральной Европе, включая Балканы. В этом году мы завершаем проекты "Шах Дениз-2", расширение Южнокавказского трубопровода и TANAP, и это свидетельствует о том, что Азербайджан выполнил взятые на себя обязательства", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что участие и выступления представителей Туркменистана и Румынии на четвертом заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" также подтверждают, что интерес к проекту постепенно увеличивается.

"Еще одно важное событие, ожидаемое в этом году, связано с интерконнектором Греция-Болгария (IGB). Церемония закладки соединительного трубопровода намечена на июнь. С точки же зрения газовых ресурсов, в будущем объемы транспортируемого по ЮГК газа возможно увеличить как за счет проектов, реализуемых в Азербайджане, так и за счет других источников, в том числе за счет газа из Туркменистана", - сказал Шахбазов.

О развитии генерирующих мощностей в Азербайджане

В 2018 году в Азербайджане будут введены в строй три крупные электростанции, что позволит повысить общую генерирующую мощность страны, сказал Парвиз Шахбазов.

Министр отметил, что в целях увеличения генерирующих мощностей страны к концу года планируется ввести в эксплуатацию ТЭС "Шимал-2" мощностью 400 мегаватт, модульную электростанцию "Лерик" мощностью 16,5 мегаватта и Ордубадскую ГЭС мощностью 36 мегаватт в Нахчыванской Автономной Республике, после чего общие генерирующие мощности Азербайджана вырастут на 452,5 мегаватта.

Шахбазов также напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил задачу завершить строительство ТЭС "Шимал-2" до конца года.

"Недавно мы провели обсуждения с ОАО "Азерэнержи" и проанализировали текущую ситуацию. Мы считаем, что в намеченное время ТЭС "Шимал-2" будет готова к эксплуатации", - сказал министр.

Шахбазов также сообщил, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, данными на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам, в настоящее время министерство ведет работу по прогнозированию внутреннего спроса через 5-10 лет с учетом развития страны, роста населения и процесса индустриализации, определению экспортного потенциала по итогам анализа зарубежных энергетических рынков и строительству ветряных, солнечных и гидроэлектростанций на основе анализа сферы альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Проекты по созданию региональных энергокоридоров

По словам министра, формирование экспортных рынков электроэнергии и создание энергетического коридора "Север-Юг" являются одними из важнейших задач, стоящих перед электроэнергетическим сектором страны.

"Эти вопросы были отражены в поручениях Президента Ильхама Алиева, данных на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам, по расширению рынка экспорта электроэнергии", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что геостратегическая позиция Азербайджана на стыке Востока и Запада, Европы и Азии и меры, принятые в отношении транспортного коридора "Север-Юг", показали важность оценки возможностей страны в плоскости энергетических коридоров.

"В качестве примера работы, проводимой в направлении экспорта электроэнергии, необходимо упомянуть отношения нашей страны с Ираном и Россией. Встречи президентов Азербайджана, Ирана и России в Баку, а затем в Тегеране дали дополнительный импульс развитию отношений в этом направлении. В настоящий момент соответствующие структуры всех трех стран предпринимают шаги по расширению возможностей между энергетическими системами Азербайджана и России, Азербайджана и Ирана. Как известно, в апреле между ОАО "Азерэнержи" и компанией Tavanir был подписан договор об экспорте электроэнергии в Иран, а затем проведена трехсторонняя встреча на уровне заместителей министров энергетики, где были определены меры по объединению энергосистем", - сказал министр.

Шахбазов добавил, что реализация проекта энергетического коридора "Иран-Азербайджан-Грузия" также является одним из приоритетов.

"Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Турцию через территорию Грузии. Экспорт электроэнергии осуществляется посредством энергетического моста "Азербайджан-Грузия-Турция". Таким образом, Азербайджан получил реальные возможности для выхода на европейский рынок. Работа в этом направлении продолжается", - сказал министр.

Перспективы развития в стране альтернативной энергетики

Перспективы использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане велики, сказал Парвиз Шахбазов.

По словам министра, Азербайджан обладает большим потенциалом выработки солнечной и ветряной энергией, а также энергии из биомасс.

"В рамках "Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электроэнергия, теплоэнергетика, вода и газ) в Азербайджане" было проведено оценивание территорий и инвестиций для создания 420 мегаватт генерирующих мощностей за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, в том числе 350 мегаватт - энергии ветра, 50 мегаватт - энергии солнца и 20 мегаватт - энергия биомасс", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что одной из основных целей ведомства является углубленный анализ текущей ситуации с целью обеспечения развития в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.

"Я считаю, что для развития этой сферы необходимо усовершенствовать законодательство, уточнить условия и правила присоединения к сети для производителей энергии и оказать финансовую поддержку со стороны правительства. В случае проведения этих работ для инвесторов будет создан благоприятный инвестиционный климат в сфере использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, позволит государству получать дополнительные доходы за счет налогов и увеличения экспорта сэкономленных газовых ресурсов", - сказал Шахбазов.